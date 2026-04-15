CASTELLÓN SENIOR

La Diputación aprueba las bases del programa Castellón Senior para la próxima temporada

El programa de viajes dirigido a mayores de 55 años residentes en la provincia de Castellón vuelve a programarse para la temporada 2026/2027.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Los seniors de la provincia podrán conocerla a precios asequibles gracias al Castellón Senior de la Diputación.
Aprueban las bases para la edición de Castellón Senior 2026/2027. | ondacero.es

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha anunciado que se han aprobado las bases del próximo programa Castellón Senior que "permite desestacionalizar el turismo en la provincia de Castellón", según Barrachina.

Las personas beneficiarias podrán elegir entre tres opciones y las salidas tendrán lugar en dos periodos; de septiembre a diciembre y de enero a julio.

Castellón Senior tiene por objetivo favorecer la actividad turística durante todo el año, y por lo tanto, la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico con especial incidencia en el hotelero durante la temporada baja, contribuyendo a paliar la estacionalidad del sector.

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