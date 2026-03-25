La Diputación amplía la eficiencia energética en el alumbrado a municipios de menos de 1.000 habitantes

La Diputación de Castellón se marca el reto de mejorar la eficiencia energética en el alumbrado público de los municipios de menos de 1.000 habitantes.

Tras haber actuado en todos los municipios de menos de 500 habitantes adheridos al reglamento que regula el servicio de gestión del alumbrado público, la institución provincial ha modificado la normativa para permitir que más localidades puedan acceder a estas mejoras.

“Con esta modificación ampliamos el ratio y damos la oportunidad a que más municipios puedan ahorrar un 30% de su factura de la luz y destinar ese dinero a otras inversiones en beneficio de sus ciudadanos. Menos gastos, menos emisiones y más recursos para la ciudadanía”, ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

El pleno de la Diputación aprobó la modificación por unanimidad este martes, continuando así con el objetivo de mejorar el alumbrado público dentro del Plan Diputació Resol y lograr “una provincia más eficiente, sostenible y equitativa”, ha destacado la dirigente provincial.

Barrachina ha explicado que las actuaciones consisten en la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED y la adecuación de cuadros de mando de los alumbrados públicos, lo que permite un ahorro directo en el consumo eléctrico de los ayuntamientos. “El alumbrado público representa el mayor gasto energético para los municipios, por lo que reducir su consumo supone un ahorro económico muy importante”, ha añadido.

El diputado de Transición Energética, José María Andrés, ha señalado que, hasta ahora, el reglamento solo abarcaba municipios de menos de 500 habitantes. Con la ampliación a localidades de hasta 1.000 habitantes, se podrá llegar a 21 municipios más.

Hasta la fecha, la inversión global en eficiencia energética ha sido de 1,2 millones de euros, beneficiando a 22 municipios. En 2024 se destinó una inversión de 682.000 euros a 13 municipios, entre ellos Aín, Espadilla, Gaibiel o La Mata. En 2025, con 542.000 euros, se actuó en nueve municipios más, como Azuebar, Sot de Ferrer o Bejís.

Según Andrés, estas actuaciones permiten que los pueblos con menos recursos accedan a nuevas tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. En dos años, la Diputación ha consolidado su apuesta por hacer de Castellón “una provincia más sostenible y eficiente” y continuará trabajando para mejorar la vida de los vecinos y reducir el consumo energético de todo el territorio.