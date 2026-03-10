La digitalización del consumo de agua impulsa a la industria a adaptarse a la nueva normativa

La gestión del agua se ha convertido en una prioridad estratégica para la industria ante la entrada en vigor de la orden ministerial TED/1191/2024, que obliga a las empresas ubicadas en la cuenca del Júcar a sustituir sus contadores por equipos certificados y a digitalizar el reporte de consumos mediante sistemas de telelectura. El plazo para cumplir con estas exigencias finalizó el 24 de octubre de 2025, lo que está acelerando la adopción de soluciones tecnológicas en distintos sectores productivos.

En este contexto, la compañía Nealis Tech ya ha implementado proyectos en algunas de las principales industrias cerámicas de la provincia de Castellón que permiten cumplir con la normativa y, al mismo tiempo, avanzar en la digitalización de los procesos. Las iniciativas incluyen la instalación de contadores inteligentes conectados a redes LoRa que facilitan la lectura remota de los consumos y el envío automatizado de datos al organismo de cuenca.

Además de garantizar el cumplimiento regulatorio, estas infraestructuras ofrecen a las empresas información en tiempo real que permite optimizar el uso del agua y mejorar la eficiencia de sus procesos. La red desplegada también abre la puerta a la integración futura de otros dispositivos, como sensores de calidad del aire, ruido o consumo energético, gestionados desde una misma plataforma tecnológica.

Uno de los elementos diferenciales del modelo implantado es su carácter integral. La empresa tecnológica asume todas las fases del proyecto, desde el análisis inicial y la instalación de los contadores hasta la configuración de la red de comunicaciones, el envío automatizado de datos a la administración y el mantenimiento del sistema.

Aunque las primeras implantaciones se han desarrollado en el sector cerámico, uno de los motores económicos de Castellón, la solución está diseñada para cualquier industria afectada por la normativa. La digitalización del control del agua se perfila así como una palanca para mejorar la eficiencia, el control de recursos y la sostenibilidad en el conjunto del tejido industrial.

Nealis Tech es el brazo tecnológico del grupo Nealis y nace de la integración de las marcas IoTsens y Giditek, especializadas en el desarrollo de soluciones basadas en datos, inteligencia artificial e Internet de las Cosas. La compañía trabaja en proyectos vinculados a ciudades inteligentes, edificios conectados, el ciclo integral del agua y el turismo, con el objetivo de impulsar servicios urbanos más eficientes y sostenibles.