Detenido un hombre de 40 años por robar en una furgoneta y causar daños en nueve vehículos en la Vall d'Uixó

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo y un delito continuado de daños en la Vall d'Uixó. La actuación se enmarca en la denominada "Operación Rodata", iniciada tras la denuncia presentada por el propietario de una furgoneta que sorprendió al sospechoso mientras sustraía diversas herramientas del interior del vehículo, después de fracturar una ventanilla y forzar la cerradura. El valor de los objetos robados supera los 2.000 euros.

Según la investigación, durante su huida el presunto autor arrojó por una calle un contenedor de residuos sólidos que descendió sin control, provocando daños en un total de nueve vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. Los hechos causaron importantes desperfectos materiales, lo que motivó la apertura de diligencias por un delito continuado de daños.

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil de la Vall d'Uixó, en colaboración con la Policía Local, permitieron identificar plenamente al presunto responsable y proceder a su detención. El arrestado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección Única de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.