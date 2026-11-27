La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a un fugitivo internacional reclamado por las autoridades de Honduras por su presunta pertenencia a una organización criminal. El arrestado, un hombre de 32 años, tenía en vigor una orden internacional de detención para extradición por su posible implicación en delitos de extorsión y asociación ilícita.

La investigación comenzó tras recibir información sobre la reclamación internacional y la posibilidad de que el sospechoso permaneciera oculto en España, concretamente en la provincia de Castellón. Los agentes pusieron en marcha un dispositivo de localización y, tras analizar sus movimientos y entorno, consiguieron identificarlo y detenerlo el pasado 23 de noviembre.

Tras el arresto, el hombre ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradición. Los trámites continúan conforme a la normativa vigente y en coordinación con las autoridades hondureñas.