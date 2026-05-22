Detenido en Benicarló un hombre por tráfico de drogas tras ser interceptado por una infracción de tráfico

La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en el marco de un dispositivo de prevención de la delincuencia desarrollado en esta localidad castellonense. La actuación tuvo lugar durante la madrugada del pasado 17 de mayo, cuando los agentes detectaron un vehículo que circulaba sin respetar varias señales de tráfico en el término municipal de Benicarló.

Tras interceptar el turismo e identificar a su conductor, los agentes localizaron en el interior del vehículo 0,55 gramos de cocaína, 3,75 gramos de otros derivados de esta sustancia, popper y una bolsa con varias pastillas de MDMA. Además, se incautaron de 235 euros fraccionados en diferentes billetes, así como bolsas, alambres y una báscula de precisión, elementos presuntamente utilizados para la preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor por un supuesto delito contra la salud pública. Paralelamente, la Policía Local de Benicarló instruyó diligencias por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y decretó la inmovilización del vehículo. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Vinaròs.