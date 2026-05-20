SUCESOS | DROGAS

Detenido en Almenara un hombre con 300 gramos de “flakka” interceptados en un envío procedente de la UE

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera incautan una droga psicoactiva oculta en dos paquetes durante una inspección conjunta

Onda Cero Castellón

Castellón |

Detenido en Castellón un hombre con 300 gramos de “flakka” interceptados en un envío procedente de la UE
Detenido en Castellón un hombre con 300 gramos de “flakka” interceptados en un envío procedente de la UE | GC

Componentes de la UDAIFF de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Castellón, junto con la Unidad Operativa de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, han detenido a un varón de 33 años como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La actuación se ha desarrollado en el marco de una investigación iniciada tras una inspección conjunta de ambos cuerpos, en la que se detectó un envío de sustancias estupefacientes cuyo origen se situaba en la Unión Europea y con destino Almenara (Castellón).

Durante el registro del paquete, los agentes localizaron 300 gramos de una sustancia psicoactiva identificada como ALPHA-PHP, conocida como “flakka”, que se encontraba oculta en el interior de dos cajas.

Tras la intervención, el detenido fue puesto a disposición judicial y las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia correspondiente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer