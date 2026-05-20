Detenido en Almenara un hombre con 300 gramos de “flakka” interceptados en un envío procedente de la UE

Componentes de la UDAIFF de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Castellón, junto con la Unidad Operativa de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, han detenido a un varón de 33 años como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La actuación se ha desarrollado en el marco de una investigación iniciada tras una inspección conjunta de ambos cuerpos, en la que se detectó un envío de sustancias estupefacientes cuyo origen se situaba en la Unión Europea y con destino Almenara (Castellón).

Durante el registro del paquete, los agentes localizaron 300 gramos de una sustancia psicoactiva identificada como ALPHA-PHP, conocida como “flakka”, que se encontraba oculta en el interior de dos cajas.

Tras la intervención, el detenido fue puesto a disposición judicial y las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia correspondiente.