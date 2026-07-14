Detenido en Almassora con 120 gramos de marihuana tras un control de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Almassora (Castellón) a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle alrededor de 120 gramos de marihuana durante un dispositivo de seguridad ciudadana.

Según ha informado la Guardia Civil, la actuación comenzó cuando una patrulla observó un turismo cuyo conductor circulaba sin hacer uso del cinturón de seguridad. Los agentes también comprobaron que un perro potencialmente peligroso viajaba en el asiento delantero sin un sistema de retención homologado y asomaba parte del cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo estaba en marcha.

Tras dar el alto al vehículo e identificar al conductor, los guardias civiles verificaron que el turismo carecía de la inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor y del seguro obligatorio, por lo que iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas y realizaron una inspección en el marco de la intervención.

Durante las comprobaciones, los agentes localizaron una bolsa con una sustancia vegetal que, tras ser pesada, arrojó un total aproximado de 120 gramos de marihuana.

Ante la cantidad intervenida y las circunstancias de la actuación, el conductor fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El vehículo quedó inmovilizado hasta la regularización de su situación administrativa y las diligencias, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.