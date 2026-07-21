Detenido en la A-23 un conductor que multiplicaba por 8 la tasa de alcohol

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico han detenido a un conductor tras haber sido interceptado en la A-23 después de haber sido visto circulando en zigzag y haber ingerido bebidas alcohólicas hasta multiplicar por ocho la tasa permitida.

Según han informado fuentes del Subsector de Tráfico de Castellón, al detenido se le acusa de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron a las 21.30 horas del pasado día 13 de julio, cuando se detectó un vehículo articulado circulando por la A-23, Autovía Mudéjar, (Sagunto-Jaca), a la altura del km. 25, en zigzag, invadiendo los dos carriles y arcenes estipulados para el sentido Teruel.

Tras circular detrás del vehículo varios kilómetros, se consiguió su detención y estacionamiento fuera de la vía.

Ante la evidente sintomatología de haber ingerido bebidas alcohólicas, se sometió al conductor a la prueba de alcoholemia y arrojó un resultado ocho veces superior a la tasa permitida para conductores profesionales (0’15 mg/l aire espirado).

El conductor, de nacionalidad bielorrusa y de 46 años de edad, fue detenido y puesto a disposición judicial, al no acreditar domicilio en nuestro país.

La Guardia Civil ha recordado que los delitos de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379.2 del código penal, puede llevar aparejada la pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses / trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir por tiempo superior a un año hasta cuatro años.