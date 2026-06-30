Detenida por provocar un incendio en la vivienda de su expareja en la Vall d'Uixó

La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de provocar este domingo, 28 de junio, un incendio en la vivienda de su expareja en la Vall d'Uixó (Castellón), un suceso en el que el fuego calcinó varias estancias del inmueble y cuya combustión provocó el fallecimiento de un perro que se encontraba en su interior.

Agentes del parque Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón intervinieron para extinguir el incendio, que afectó a varias dependencias de la vivienda.

En el momento del suceso no había ninguna persona en el interior del inmueble. Los bomberos rescataron al perro y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar salvarle la vida, aunque finalmente el animal falleció.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación continúa abierta.