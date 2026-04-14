Desarticulado en Castellón un fraude de más de 160.000 euros a la Seguridad Social con empresas ficticias

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Castellón un entramado empresarial dedicado presuntamente al fraude en prestaciones de la Seguridad Social, con un perjuicio económico que supera los 160.000 euros. La operación se ha saldado con la investigación de 36 personas, de las cuales doce han sido detenidas. El sistema se basaba en la creación de empresas ficticias que simulaban actividad laboral para generar derechos de cotización y acceder posteriormente a ayudas públicas.

La investigación se inició tras una alerta de la Tesorería General de la Seguridad Social, que detectó irregularidades en varias sociedades vinculadas entre sí. Estas empresas carecían de actividad real, tenían domicilios ficticios y administradores ilocalizables, en muchos casos utilizados como testaferros. A través de este entramado, se daba de alta a trabajadores sin que existiera una relación laboral efectiva.

Los agentes comprobaron que algunos de estos supuestos empleados figuraban dados de alta simultáneamente en distintas empresas y provincias, llegando incluso a aparecer trabajando el mismo día en diferentes puntos del país. Al menos 30 personas habrían accedido de forma fraudulenta a prestaciones, generando un perjuicio económico de más de 162.000 euros al sistema público.

La investigación también ha puesto el foco en una asesoría que gestionaba la operativa administrativa de las sociedades, tramitando altas y bajas, contratos y documentación con certificados digitales. Las diligencias apuntan a posibles delitos contra la Seguridad Social, la Hacienda Pública, falsedad documental y usurpación de identidad, y ya han sido remitidas a la autoridad judicial.