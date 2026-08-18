La CV-203 ganará casi un metro de anchura para mejorar la circulación

La Diputación de Castellón invertirá 1,5 millones de euros en mejorar la CV-203 a su paso por Caudiel, con actuaciones destinadas a aumentar la seguridad y mejorar las condiciones de circulación. Las obras afectarán al tramo comprendido entre los entre los kilómetros 26 y 29 e incluirán la ampliación de la calzada y la renovación del firme.

La carretera cuenta actualmente con una anchura media de 5,16 metros, lo que dificulta el cruce de vehículos. El proyecto prevé ampliar la calzada hasta los 6,10 metros y renovar las capas del firme para mejorar la estabilidad y comodidad de la circulación. También se adecuarán las cunetas y los sistemas de drenaje para facilitar la evacuación del agua.

La actuación incluirá además nuevos sistemas de contención de vehículos y señalización vertical y horizontal, así como mejoras en el trazado de la carretera. El vicepresidente de la Diputación y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha señalado que “la mejora de la red de carreteras es una prioridad” y ha destacado que estas obras permitirán ofrecer unas comunicaciones “más seguras y en mejores condiciones” a los vecinos del interior.

Esta inversión da continuidad a las actuaciones realizadas en los últimos años en la CV-203. En 2024, la Diputación destinó 1,2 millones de euros a mejorar el tramo entre Ayódar y Torralba del Pinar, mientras que también se amplió y renovó el firme de la carretera a su paso por Caudiel.