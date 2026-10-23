Cuatroochenta aumenta sus ingresos un 14% y mejora su rentabilidad en el primer semestre

La tecnológica castellonense Cuatroochenta cerró el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 19,4 millones de euros, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior, y una mejora de su rentabilidad. Según el informe financiero publicado en BME Growth, el grupo tecnológico alcanzó un EBITDA de 2,3 millones de euros, con un margen del 11,8%, frente al 10,5% registrado en el primer semestre de 2025. El beneficio neto se situó en 1,1 millones de euros.

La ciberseguridad se consolida como el principal motor de crecimiento de la compañía. Este negocio, que opera bajo las marcas Sofistic y MP Services, facturó 9,2 millones de euros entre enero y junio, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior. El segmento representa ya el 47% de los ingresos totales del grupo.

Por su parte, el ingreso anual recurrente (ARR) de Cuatroochenta alcanzó los 27,2 millones de euros a 30 de junio, un 18% más que al cierre de 2025. Dentro de esta cifra, el ARR de ciberseguridad creció un 13%, hasta los 17,9 millones de euros, lo que supone el 66% del total.

Crecimiento del negocio internacional

El grupo generó fuera de España el 43% de sus ventas durante el semestre, con Panamá, Costa Rica y Colombia como principales mercados internacionales. La ciberseguridad concentra buena parte de esta actividad, mientras que el negocio de FAMA, especializado en la gestión digital del facility management, gana peso en México.

El segmento de Value-Added Reseller (VAR) también registró un crecimiento destacado, del 35%, hasta alcanzar los 5,6 millones de euros de facturación. En este ámbito sobresale Ekamat, junto con la aportación de 3ipunt durante todo el semestre.

LANBU, la nueva apuesta por la inteligencia artificial

Los resultados coinciden con la puesta en el mercado de LANBU, la nueva compañía de inteligencia artificial agéntica de Cuatroochenta, presentada la semana anterior a la publicación del informe.

La plataforma permite a las empresas centralizar de forma segura y controlada el uso de modelos de inteligencia artificial generativa como Claude, ChatGPT, Copilot y Gemini, así como conectar agentes con herramientas empresariales como Microsoft Business Central, Salesforce, HubSpot y Odoo.

Según la compañía, los datos se alojan y procesan en Europa, se cifran y no se utilizan para entrenar modelos. LANBU inició su fase beta en mayo, tras casi dos años de trabajo del equipo de Innovación Aplicada de Cuatroochenta.

Una ampliación de capital de 4,9 millones de euros

En el ámbito financiero, la deuda financiera neta de Cuatroochenta se situó en 10,7 millones de euros, equivalente a 2,5 veces el EBITDA de los últimos doce meses. Sin tener en cuenta las obligaciones convertibles, la ratio se reduce a 1,2 veces.

La compañía aseguró compromisos para una ampliación de capital de 4,9 millones de euros mediante la emisión de 273.236 nuevas acciones a 18 euros por título. En la operación participan Eiffel Investment Group y los family offices valencianos Virtus Gestión de Activos, Ecotema y Multiactividades Reunidas.

Además, el consejo de administración aprobó la conversión en acciones de un millón de euros de los bonos convertibles suscritos por Eiffel en 2025, a un precio de 18 euros por acción. La operación permitirá que ese importe deje de contabilizarse como deuda y pase a formar parte del patrimonio de la compañía.

La acción de Cuatroochenta cerró el semestre en 17,6 euros, con una revalorización del 13,5% desde el inicio del año. Durante ese periodo, el volumen de acciones negociadas se multiplicó por 2,5 respecto al mismo semestre de 2025, hasta alcanzar un efectivo de 3,9 millones de euros, un 170% más.

La compañía mantiene sus planes de expansión

Cuatroochenta prevé continuar ampliando su presencia geográfica, diversificando sus segmentos de actividad mediante adquisiciones e integrando la inteligencia artificial en sus soluciones. Las plataformas FAMA y Sofistic operan conjuntamente en 16 países.

El director financiero de la compañía, Javier Rillo, ha destacado que el grupo ha mantenido durante el semestre «un crecimiento sólido mejorando la rentabilidad, con una base recurrente que sigue ampliándose».

Rillo también ha señalado que la inteligencia artificial está transformando los procesos internos de las empresas y que LANBU busca facilitar su adopción de forma ágil, controlada y segura.