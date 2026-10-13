Cuatroochenta lanza LANBU, una plataforma para usar la IA en las empresas de forma segura

El grupo tecnológico Cuatroochenta ha lanzado LANBU, una plataforma de inteligencia artificial agéntica que permite a las empresas digitalizar y automatizar procesos mediante instrucciones en lenguaje natural. La herramienta busca facilitar el uso de la IA en el entorno empresarial, con control sobre los datos y registro de las acciones realizadas.

LANBU permite crear aplicaciones y conectar agentes de inteligencia artificial con programas que las empresas ya utilizan, como Microsoft Business Central, Salesforce, HubSpot, Sage, Odoo, Outlook o Gmail. Entre sus posibles aplicaciones se encuentra la gestión automática de la recepción y el seguimiento de facturas.

La plataforma es fruto de más de año y medio de desarrollo del equipo de Innovación Aplicada de Cuatroochenta y forma parte de la apuesta del grupo por las soluciones nativas de inteligencia artificial. Además, es compatible con modelos de IA generativa de Anthropic, OpenAI, Microsoft y Google.

Una herramienta para poner orden en el uso de la IA

Cuatroochenta presenta LANBU como una solución para centralizar y controlar el uso de la inteligencia artificial en las empresas, donde la proliferación de herramientas puede generar riesgos de seguridad y aumentar los costes.

Alfonso Martínez, director de operaciones del grupo Cuatroochenta, explica que «la IA ya está en las empresas, pero de forma muy desordenada». Para ilustrar esta situación, compara el uso disperso de estas tecnologías con que cada trabajador tuviera que contratar sus propios servicios digitales.

«Todos podrían trabajar, pero el coste para dar cohesión a todo y mitigar los riesgos de seguridad serían altísimos», advierte Martínez.

La necesidad de gestionar estas herramientas también se refleja en distintos estudios citados por la compañía. Según el Global Tech Report 2026 de KPMG, el 92 % de las empresas considera que la gestión de agentes de inteligencia artificial será una habilidad importante en los próximos cinco años.

Por su parte, el Work Trend Index de Microsoft señala que el 13 % de los profesionales españoles utiliza agentes de IA en flujos de trabajo completos, frente al 16 % de la media mundial.

Seguridad y datos alojados en Europa

Uno de los aspectos destacados de LANBU es el control de la información empresarial. Según Cuatroochenta, los datos permanecen alojados en Europa y la plataforma funciona en Amazon Web Services (AWS) España, con infraestructura distribuida en dos zonas de disponibilidad y servidores sin acceso directo a internet.

La compañía asegura que todos los datos se cifran, que la información no se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial y que las acciones realizadas tanto por los agentes como por las personas quedan registradas para su posterior auditoría.

La plataforma se ha desarrollado siguiendo los estándares del Esquema Nacional de Seguridad y de la norma ISO 27001.

Arturo Velázquez, director general de LANBU, destaca que «con LANBU las empresas ganan autonomía y seguridad para llevar la IA a sus procesos».

Velázquez añade que la intención es ayudar a las organizaciones a pasar de las pruebas iniciales a aplicaciones útiles en su actividad diaria. «Queremos ayudar a las empresas y sus equipos a crear soluciones reales, no prototipos, de la forma más sencilla posible, pero siempre con la seguridad y gobernanza como nuestra máxima prioridad», afirma.

Con este lanzamiento, Cuatroochenta refuerza su apuesta por las soluciones nativas de inteligencia artificial y prevé seguir desarrollando LANBU durante los próximos meses.