La UJI y Cuatroochenta impulsan una cátedra para avanzar en inteligencia y analítica de datos

La Universitat Jaume I (UJI) y Cuatroochenta han puesto en marcha la Cátedra 480 de Inteligencia y Analítica del Dato, un espacio académico de investigación, formación e innovación orientado a generar conocimiento estratégico a partir del análisis sistemático de datos.

El acto de firma ha contado con la participación del rector de la UJI, Jesús Lancis; la vicerrectora de Innovación, Transferencia y Territorio, María Luisa Flor; y el director de la cátedra, Jorge Mateu. Por parte de Cuatroochenta, han asistido el cofundador y CEO, Alfredo Cebrián, y Santiago Gimeno, consejero de la compañía y director de Asuntos Corporativos.

Durante el acto, el rector de la UJI ha destacado que la creación de esta cátedra «refuerza la capacidad de generar un espacio de confianza y compromiso entre la Universidad y Cuatroochenta, una empresa tecnológica e innovadora vinculada desde su fundación al parque científico y tecnológico de la UJI, Espaitec».

Lancis ha añadido que la colaboración permitirá «generar un conocimiento estratégico compartido en un contexto de transformación acelerada donde la analítica de datos y la inteligencia artificial son instrumentos fundamentales para tomar decisiones rigurosas en cualquier ámbito».

En este sentido, el rector ha señalado que la iniciativa también contribuirá a que «la formación especializada y la ciencia aplicada aporten soluciones a los retos sociales y se transforman en impacto real».

Impulso a la colaboración entre universidad y empresa

Por parte de Cuatroochenta, Santiago Gimeno ha destacado la importancia de la iniciativa para reforzar la relación de la compañía con la universidad. «La puesta en marcha de la Cátedra es estratégica para Cuatroochenta en nuestro vínculo con la UJI. Refuerza la transferencia universidad-empresa y fortalece nuestro compromiso con el talento y el impacto territorial, puesto que apoya a la investigación en un ámbito concreto de la inteligencia de datos», ha afirmado.

Gimeno también ha subrayado que «ser partícipes de este proyecto nos reafirma en nuestra apuesta por la innovación y nos posiciona a escala estatal e internacional en un campo de vanguardia tecnológica y científica como es el del análisis, el tratamiento y la explotación de datos e información».

Investigación y formación especializada

La Cátedra 480 de Inteligencia y Analítica del Dato nace con el objetivo de promover el estudio, la aplicación y la transferencia de metodologías, herramientas y tecnologías que permitan transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones en contextos complejos e inciertos.

La actividad se centrará en la producción de conocimiento a partir de datos para anticipar amenazas, evaluar riesgos y orientar decisiones estratégicas en ámbitos como la seguridad, la defensa, la salud, el medio ambiente, la política y la empresa.

Entre sus principales líneas de trabajo figuran el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo aplicado (I+D), la elaboración de artículos y publicaciones científicas derivados de los resultados de estos proyectos y la organización de congresos internacionales.

Además, la cátedra organizará seminarios técnicos y formativos, promoverá programas de prácticas para que el estudiantado pueda participar en proyectos de investigación y convocará premios a trabajos de investigación para incentivar la actividad científica en este ámbito.

Con esta alianza, la UJI y Cuatroochenta refuerzan su colaboración para impulsar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en un campo en el que la analítica de datos y la inteligencia artificial tienen un papel cada vez más relevante.