CSIF reclama ampliar el horario del consultorio de la Marjaleria y dotarlo de personal todo el año

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Conselleria de Sanidad que amplíe el horario de atención del consultorio auxiliar de la Marjaleria de Castellón, garantice su apertura durante todo el año y lo dote de una plantilla fija de profesionales sanitarios.

El sindicato considera que el actual dispositivo asistencial resulta "claramente insuficiente", ya que el consultorio únicamente presta servicio los martes de 12.00 a 14.00 horas durante la campaña estival, hasta el próximo 1 de septiembre, pese a que la zona mantiene población residente durante todo el año y registra un importante incremento de vecinos en verano.

Además, CSIF denuncia que el centro carece de personal adscrito de forma estable, por lo que la atención se cubre mediante el desplazamiento rotatorio y voluntario de profesionales procedentes de otros centros de salud de la provincia. A juicio de la organización, esta fórmula dificulta la continuidad asistencial y obliga a reorganizar los recursos de los centros de origen.

"Resulta difícil entender que un consultorio que debe atender a una población que aumenta considerablemente en verano únicamente abra dos horas a la semana. La asistencia sanitaria debe adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos, y en este caso es evidente que el servicio es claramente insuficiente", han señalado desde CSIF.

El sindicato defiende que la Marjaleria necesita un consultorio con profesionales asignados de forma permanente para garantizar un seguimiento adecuado de los pacientes y una atención primaria de calidad. Asimismo, recuerda que el reducido horario de apertura obliga a muchos usuarios a desplazarse a otros centros sanitarios, una situación que afecta especialmente a personas mayores, pacientes con movilidad reducida y vecinos sin medios de transporte.

Por ello, CSIF insta a la Conselleria de Sanidad a revisar el modelo actual del consultorio, ampliando tanto los días como el horario de atención y consolidando una dotación estable de personal que permita prestar un servicio continuado sin repercutir en el funcionamiento del resto de centros de salud del departamento.

"La sanidad pública debe planificarse pensando en las personas y en las necesidades reales de cada territorio. La Marjaleria merece un consultorio con recursos suficientes, abierto de forma permanente y atendido por profesionales estables que puedan ofrecer una asistencia continuada y de calidad", concluyen desde la organización sindical.