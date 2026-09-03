CSIF exige en Castellón más plantilla y empleo digno en Correos

CSIF se ha movilizado este jueves en Castellón para denunciar el deterioro de las condiciones laborales en Correos y exigir a la empresa pública que cumpla los compromisos adquiridos con sus trabajadores.

El sindicato ha celebrado una concentración frente a la oficina de Correos de la calle Deán Martín, dentro del calendario de protestas convocado en toda España por el supuesto incumplimiento del Acuerdo Marco firmado a finales de 2024.

Entre sus principales reivindicaciones, CSIF reclama un refuerzo de las plantillas, la implantación de la jornada de 35 horas semanales, la transformación de contratos a tiempo parcial en jornadas completas y la negociación de un nuevo convenio colectivo.

El sindicato denuncia que la pérdida de efectivos está provocando una mayor sobrecarga de trabajo y dificulta la cobertura de bajas, permisos, vacaciones y jubilaciones. También alerta de la elevada parcialidad: más de 5.000 trabajadores de Correos mantienen jornadas a tiempo parcial en España, con salarios que, según CSIF, en muchos casos se sitúan entre los 700 y los 800 euros mensuales.

CSIF reclama además la puesta en marcha del Plan de Salidas Voluntarias para favorecer el rejuvenecimiento de una plantilla cuya edad media supera los 52 años, así como un nuevo concurso permanente de traslados, mejoras salariales y mayores oportunidades de promoción y carrera profesional.

La concentración de Castellón es la primera de las movilizaciones previstas. El sindicato ha anunciado nuevas protestas el próximo 17 de septiembre y una gran movilización en Madrid el 30 de septiembre si Correos no responde a sus reivindicaciones.