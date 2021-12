CSIF alerta del colapso en el servicio de Atención Primaria en Castellón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la “saturación” que estos días sufre el servicio de Atención Primaria en Castellón, ya que en los últimos días el aumento que han experimentado los casos positivos de coronavirus ha incrementado a su vez las consultas relacionadas con posibles contagios.

“Los centros de salud de Castellón se encuentran totalmente colapsados”, han recalcado desde CSIF, que han subrayado que “en estos momentos los médicos de familia, debido a que no se están cubriendo ni las bajas ni las vacaciones o libranzas, no solo tienen que atender cada día una media de más de 50 pacientes -cuando hace apenas unos meses la lista era de unas 30 personas por día-, sino que además deben asumir las llamadas telefónicas a posibles casos positivos que pertenecen a ese centro de salud y que presentan una sintomatología leve que no requiere de ingreso hospitalario”.

“Únicamente durante las últimas dos semanas se han triplicado las consultas telefónicas relacionadas con posibles positivos, un aumento que, sin embargo, no se ha visto acompañado por refuerzos en la misma medida”, han añadido. Por ello, desde el sindicato han reclamado a la Conselleria de Sanitat que “tome medidas para afrontar esta situación, que está derivando en jornadas maratonianas para un personal de Atención Primaria que se encuentra totalmente desbordado y agotado tras meses de sobresfuerzos”.