El crucero de lujo "Crystal Serenity" llega al Puerto de Castellón

El crucero de lujo "Crystal Serenity" llegará mañana al Puerto de Castellón con cerca de 650 pasajeros y 538 tripulantes, en su mayoría de origen estadounidense y australiano. El buque atracará a las ocho de la mañana y permanecerá en el puerto hasta las seis de la tarde, antes de continuar su ruta hacia Barcelona.

Durante su escala, los pasajeros podrán participar en diferentes excursiones por la provincia, con visitas a Peñíscola, Morella y Vilafamés, además de actividades como un taller de elaboración de paella en Burriana o una visita al Club de Golf Mediterráneo.

El Ayuntamiento de Castellón también facilitará la visita a la ciudad con dos autobuses lanzadera entre el puerto y el centro, un tren turístico con recorrido por la playa del Pinar y un informador turístico en el muelle.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que la llegada del "Crystal Serenity" refuerza la apuesta de PortCastelló por un turismo de cruceros de mayor poder adquisitivo y ha señalado que el puerto ya tiene diez escalas previstas para 2027.

El buque, de 250 metros de eslora, pertenece a la naviera Crystal Cruises y ha sido remodelado recientemente para ofrecer una experiencia de mayor exclusividad y atención personalizada.