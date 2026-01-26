Crean una comisión de seguimiento para el Centro de Interpretación del Parque Natural Cabanes-Torreblanca

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han constituido una comisión de seguimiento para velar por la correcta ejecución de la concesión demanial que regulará durante los próximos 20 años el uso de espacios del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) como Centro de Interpretación del Parque Natural de Cabanes-Torreblanca.

La concesión fue firmada el pasado mes de septiembre entre la Dirección General de Medio Natural y Animal y el CSIC, con el objetivo de regularizar de forma estable el uso de las instalaciones del IATS. Según se ha explicado desde la Conselleria, este acuerdo incluye la puesta en marcha de un órgano de seguimiento conjunto, que ya celebró su primera reunión la pasada semana.

Desde la Generalitat se destaca que la comisión permitirá garantizar el cumplimiento de los términos de la concesión y reforzar la coordinación institucional en un enclave de alto valor ambiental. Por parte del CSIC, se subraya la importancia de compatibilizar la actividad científica del instituto con la divulgación y la interpretación ambiental del parque natural.

El IATS es un centro de investigación propio del CSIC y el único dedicado exclusivamente a la acuicultura en España. Está ubicado en el término municipal de Cabanes, junto al límite sur del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, lo que lo convierte en un punto estratégico para acercar la investigación científica a los visitantes del espacio protegido.

El instituto cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de infraestructuras experimentales, 300 tanques y laboratorios especializados, y tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible de la acuicultura y la conservación marina. Además, desarrolla una intensa actividad formativa y divulgativa y participa en proyectos regionales, nacionales y europeos.