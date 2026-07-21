COTS Castelló celebra la reforma de la Ley de Dependencia y la considera "un hito histórico"

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló (COTS Castelló) ha valorado de forma positiva la reforma del sistema de dependencia y discapacidad aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados. La entidad considera que la nueva normativa supone "un hito histórico" al consolidar "un modelo de cuidados más ágil, accesible y centrado en las personas".

La presidenta del COTS Castelló, María José Pérez, ha asegurado que la reforma "mejora muchos aspectos del sistema" y responde a reivindicaciones históricas del ámbito de los Servicios Sociales. Entre las principales novedades, ha destacado el reconocimiento de los Servicios Sociales como servicios esenciales en todo el territorio nacional, así como la reducción de la carga administrativa en la gestión de las ayudas de emergencia social.

El colegio profesional también pone el foco en la ampliación del modelo de atención, que incorpora apoyos más allá del domicilio para facilitar el acompañamiento en actividades cotidianas. "Se trata de un enfoque mucho más adaptado a las necesidades reales de las personas y a su proyecto de vida", ha señalado Pérez.

Asimismo, la presidenta del COTS Castelló ha subrayado que las mejoras "no solo benefician a quienes actualmente se encuentran en situación de dependencia, sino al conjunto de la ciudadanía", ya que "cualquier persona es susceptible de convertirse en algún momento en usuaria del sistema de atención a la dependencia".

La reforma prevé un incremento de la financiación estatal para reforzar el sistema. En este sentido, desde el colegio profesional han pedido a las comunidades autónomas que asuman la parte de financiación que les corresponde para garantizar la implantación del nuevo modelo. "Durante años reclamaban una mayor aportación del Estado y ahora es el momento de garantizar conjuntamente la sostenibilidad del sistema", ha concluido María José Pérez.