El Consorcio Provincial de Aguas aprueba un presupuesto de 6,16 millones para 2027

El Consorcio Provincial de Aguas de Castellón ha aprobado este martes su presupuesto para 2027, que asciende a 6.161.327,09 euros. Las cuentas contemplan 1,3 millones de euros para inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras hidráulicas de la provincia y garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta.

El presupuesto ha salido adelante durante el pleno del Consorcio celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación de Castellón y supone, según la institución provincial, un paso más en el despliegue del modelo puesto en marcha con la constitución del organismo.

La mayor parte de los ingresos corrientes, que alcanzan los 4,86 millones de euros, procederá de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua en alta. En concreto, esta partida asciende a 4.492.710,29 euros. A ella se suman 368.616,80 euros correspondientes a las aportaciones de los distintos entes consorciados.

En cuanto a los gastos corrientes, el presupuesto reserva también 4.861.327,09 euros para garantizar el funcionamiento del servicio durante el próximo ejercicio.

1,3 millones para inversiones

Uno de los principales capítulos de las cuentas de 2027 es el de inversiones, que contará con 1,3 millones de euros. De esta cantidad, 300.000 euros se destinarán a la reposición de infraestructuras y un millón de euros a la anualidad correspondiente al proyecto de la planta de tratamiento y potabilización de Pedrizas.

La Diputación de Castellón aportará 516.000 euros a estas inversiones: 300.000 euros para la reposición de infraestructuras y 216.000 euros para la primera anualidad de la planta de Pedrizas.

El proyecto contará además con 784.000 euros aportados por los distintos entes consorciados, de manera que la financiación prevista para la planta en 2027 alcanzará el millón de euros.

La presidenta de la Diputación y del Consorcio Provincial de Aguas, Marta Barrachina, ha defendido que las cuentas permiten compatibilizar el funcionamiento del organismo con el avance de las actuaciones previstas en materia hidráulica.

“Contamos con un presupuesto equilibrado que garantiza el funcionamiento del Consorcio al mismo tiempo que nos permite seguir avanzando en las inversiones que necesita la provincia”, ha señalado Barrachina.

Con este presupuesto, el Consorcio Provincial de Aguas prevé continuar trabajando junto a los distintos entes consorciados para mejorar la gestión del abastecimiento y las infraestructuras hidráulicas de Castellón.

Los ingresos y gastos totales previstos para 2027 quedan equilibrados en 6.161.327,09 euros, de los que 4.861.327,09 euros corresponden a gastos corrientes y 1,3 millones a inversiones.