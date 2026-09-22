El Consell reclama al Gobierno que defienda en Bruselas a la industria cerámica de Castellón

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha exigido al Gobierno de España que defienda en Bruselas los intereses de las industrias españolas consumidoras de gas y, especialmente, los de la industria cerámica de Castellón y la economía valenciana.

Carrasco ha reclamado al Ejecutivo que vaya más allá del apoyo a las tres enmiendas planteadas y que utilice su capacidad de interlocución para conseguir también el respaldo de sus socios del Partido Socialista Europeo.

“Reclamamos al Ejecutivo que no se limite a apoyar las tres enmiendas, sino que utilice toda su capacidad de interlocución para conseguir también el respaldo de sus socios del Partido Socialista Europeo”, ha señalado.

“Nuestro objetivo –ha añadido– es que el sector cerámico de Castellón y otros sectores industriales en España puedan seguir creciendo, puedan seguir exportando y puedan seguir creando empleo”.

Carrasco ha realizado estas declaraciones en Bolonia, donde se ha desplazado para apoyar a las empresas de la Comunitat Valenciana presentes en Cersaie, el Salón Internacional de la Cerámica para la Arquitectura y el Equipamiento de Baño, que celebra esta semana su 43 edición.

La feria es una de las principales citas internacionales para el sector y cuenta con la participación de 72 empresas de la Comunitat Valenciana, además de un nutrido número de empresas de fritas y esmaltes. Durante su visita, Carrasco ha recorrido los stands de empresas castellonenses acompañado por representantes de la patronal cerámica.

El secretario autonómico de Industria ha destacado durante el recorrido la relevancia del sector, al que ha definido como “puntal fundamental de la economía de la provincia más industrial de toda España”. Según ha indicado, la industria cerámica genera más de 16.000 puestos de trabajo directos, alcanza una facturación cercana a los 5.000 millones de euros y exporta el 70 % de su producción.

Carrasco ha destacado asimismo el apoyo de la Conselleria de Industria, dirigida por Marián Cano, al sector, con la puesta en marcha “no solo de medidas específicas dirigidas a mejorar la competitividad del sector, sino también con políticas activas como son, por ejemplo, las nuevas políticas de clústeres”.

“Es un momento importante para estar con las empresas, escuchar sus necesidades y hacer política industrial tan necesaria para continuar generando empleo y ser líder industrial en la Comunitat”, ha indicado.

Precios del gas

Carrasco ha reclamado también al Gobierno central medidas específicas para garantizar una mayor estabilidad en los precios del gas y reforzar la competitividad de las empresas de Castellón.

“Otros países europeos ya han puesto en marcha medidas específicas para aliviar los costes energéticos de su industria”, ha explicado. Como ejemplos, ha citado a Italia, con una reducción de alrededor del 15 % en el precio del gas, y a Alemania, con la eliminación de las tasas de almacenaje, una medida que, según ha señalado, ha supuesto un ahorro de unos 3.000 millones de euros para los consumidores de gas.

“El Gobierno debe actuar y habilitar mecanismos que permitan a nuestras empresas afrontar con mayor certidumbre los próximos meses, planificar la campaña de final de este año y el inicio del próximo y, sobre todo, competir en igualdad de condiciones con el resto de la industria europea”, ha afirmado.