El Consell Provincial de la Dona propone a Dolores Guillamón para la distinción ‘Construïm Juntes’

El Consell Provincial de la Dona ha propuesto a M.ª Dolores Guillamón como galardonada con la distinción ‘Construïm Juntes’, un reconocimiento impulsado por la Diputación de Castellón para poner en valor la trayectoria, el esfuerzo y la contribución de mujeres castellonenses en ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte, la empresa, la educación y el compromiso social.

La candidatura de Guillamón, primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Castellón, ha sido la más votada durante la sesión ordinaria del Consell Provincial de la Dona, celebrada este jueves en el Moll de Costa y presidida por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, el órgano provincial ha valorado las candidaturas y ha llevado a cabo la votación. La propuesta se elevará ahora al pleno de la Diputación para que se adopte el acuerdo definitivo de concesión de la distinción.

Campaña de prevención de la sumisión química

La sesión también ha servido para repasar las actuaciones en materia de igualdad desarrolladas durante el presente ejercicio. Entre ellas, destaca la campaña estival ‘Stop submissió química! Que ningú amargue la festa’, destinada a sensibilizar a la población sobre los riesgos de la sumisión química y sus consecuencias legales y sanitarias, además de fomentar medidas de autocuidado y prevención.

Castellón prepara los actos del 25N

Otro de los asuntos abordados ha sido la programación prevista con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Los actos comenzarán el 20 de noviembre con una jornada en la que participarán profesionales de distintos ámbitos relacionados con la atención y la prevención de la violencia de género. La programación incluye una mesa redonda con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía, el Centro Mujer 24 Horas, los servicios sociales municipales y agentes de igualdad.

Además, durante esa misma jornada se celebrará una charla sobre victimología y violencia de género a cargo de una psicóloga.

El 25 de noviembre tendrá lugar la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género en la plaza de las Aulas. La programación continuará por la tarde con una conferencia impartida por Alejandro Villena.

Premios a la igualdad para jóvenes

Las actividades organizadas por la Diputación se completarán el próximo 3 de diciembre con la entrega de premios del concurso ‘La igualtat és cosa de totes i tots’.

El certamen está dirigido al alumnado de entre 14 y 18 años que curse 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o ciclos formativos en centros educativos de la provincia de Castellón, con el objetivo de implicar a los jóvenes en la promoción de la igualdad.