El Consell ofrecerá ayudas al sector agrario afectado por el incendio de la Vall d’Uixó

El Consell ofrecerá ayudas económicas para respaldar la recuperación del sector agrario afectado por el incendio de la Vall d’Uixó. Las solicitudes podrán presentarse desde el próximo lunes 10 de agosto y durante un plazo de tres meses.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explicado durante su visita a Onda y La Vilavella que estas ayudas forman parte del paquete extraordinario de medidas dotado con 67 millones de euros anunciado por la Generalitat para apoyar a los afectados.

La línea de ayudas agrarias contempla 6.000 euros por hectárea de regadío afectada y 4.000 euros por hectárea de secano, además de compensaciones por daños en equipamiento agrícola. También incluye ayudas para explotaciones ganaderas, viveros y aprovechamientos forestales, así como hasta 8.000 euros por vehículos afectados y apoyo a las comunidades de regantes. Estas ayudas serán compatibles con los seguros agrarios.

El incendio quedó controlado este martes por la noche tras 11 días activo y ha calcinado unas 9.600 hectáreas, alrededor del 12 % de la Serra d’Espadà. Barrachina ha destacado durante su visita el papel del campo cultivado como cortafuegos natural y ha defendido la agricultura como una herramienta clave para prevenir la propagación de incendios.

El conseller también ha anunciado que la Generalitat estudiará personarse si se abre una causa judicial contra los responsables del incendio y ha reclamado una actuación rápida para localizar a los presuntos autores. Ha recordado además que el procedimiento por el incendio de Bejís, cuatro años después, continúa sin juicio ni indemnizaciones para los afectados.