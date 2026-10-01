El Consell ve "inadmisible" que el sector cerámico quede fuera de las medidas de apoyo energético del Gobierno central

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, ha calificado de "inadmisible" que el decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, no incluya "la principal reivindicación del sector, la extensión de las bonificaciones en los peajes de la red de transporte energético a las industrias gasintensivas, entre las que se incluye la cerámica".

Para Cano, es "esencial y urgente" que el Gobierno adopte medidas que permitan aliviar el impacto de la guerra y reducir el impacto de los costes energéticos sobre la industria azulejera y -según ha dicho. así lo han demandado en numerosas ocasiones desde la Generalitat y el sector.

Sin embargo, ha lamentado, el Gobierno central "de nuevo maltrata y discrimina al sector azulejero", que vuelve a quedar excluido de las medidas de apoyo energético, como ya ocurrió con el paquete aprobado en marzo, que contempló una bonificación del 80 por ciento de determinados peajes para las industrias electrointensivas, pero no para las gasintensivas.

La situación, en su opinión, desde marzo, "lejos de mejorar, se ha agravado, con precios en máximos históricos", y ha señalado que la industria cerámica atraviesa "un momento crítico", al ser uno de los sectores más afectados "debido a su elevada intensidad energética, su fuerte dependencia del gas y su marcada orientación hacia los mercados exteriores".

"AGRAVIO INJUSTO"

Para la consellera, "es un agravio tremendamente injusto que mientras se protege a las industrias electrointensivas, las de alto consumo de gas, entre las que se encuentra la cerámica, queden abandonadas, poniendo en peligro su competitividad y miles de puestos de trabajo".

"Mientras el Gobierno desoye la demanda de la Generalitat, alineada plenamente con las reivindicaciones del sector, otros países europeos sí están defendiendo los intereses de sus industrias", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que Italia ha aplicado medidas que han permitido una reducción de alrededor del 15 % en el precio del gas, mientras que Alemania ha eliminado las tasas de almacenaje, una medida que ha supuesto un ahorro estimado de unos 3.000 millones de euros para los consumidores de gas.

La industria azulejera es una actividad gasintensiva, de especial peso para la Comunitat Valenciana y para el conjunto del país, con una elevada capacidad exportadora que, en palabras de la consellera, "necesita competir en condiciones de igualdad con el resto de la industria europea". En este sentido, "entendemos imprescindible dar una respuesta específica a sus necesidades y a las dificultades que está afrontando", ha añadido.

La titular de Industria considera "vital y prioritario" establecer una eliminación o, al menos, una bonificación temporal de los peajes de transporte y distribución del gas, que representan un coste "muy relevante" para las empresas del sector, "y así amortiguar el impacto del incremento de los precios, que en las últimas semanas han alcanzado niveles máximos desde el inicio del conflicto".

"El Gobierno debe actuar y habilitar mecanismos que permitan a la industria azulejera afrontar con mayor certidumbre los próximos meses, planificar la campaña de final de este año y el inicio del próximo y, sobre todo, competir en igualdad de condiciones con el resto de la industria europea", ha afirmado.

COMPROMISO

La consellera ha reiterado el compromiso de la Generalitat con el sector cerámico, con el que -ha señalado- ha estado desde el primer momento y al que continuarán defendiendo "hasta el final porque es una industria estratégica para la Comunitat Valenciana, para Castellón y para el conjunto de España".

La industria cerámica constituye uno de los principales pilares económicos de la Comunitat Valenciana, con más de 16.000 puestos de trabajo directos, una facturación cercana a los 5.000 millones de euros y alrededor del 70 % de su producción destinada a los mercados internacionales.