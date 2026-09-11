El Consell autoriza la contratación de las obras del nuevo Hospital General de Castellón por más de 474 millones

El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a contratar las obras del nuevo Hospital General Universitario de Castellón, que saldrán a licitación próximamente a partir del proyecto ya redactado.

El contrato tendrá un presupuesto base de licitación superior a 474 millones de euros y un plazo de ejecución de 60 meses.

El nuevo hospital se levantará sobre una parcela de 31.614 metros cuadrados, junto al actual Hospital General, que ocupa otros 35.587 metros cuadrados. El nuevo edificio contará con más de 140.000 metros cuadrados de superficie construida.

Según la Generalitat, la actuación responde a las necesidades asistenciales recogidas en el Plan Funcional elaborado por el Departamento de Salud de Castellón y la Conselleria de Sanidad, y busca actualizar y ampliar los servicios sanitarios actuales.

Durante la construcción del nuevo centro se mantendrá la actividad del hospital existente. En fases posteriores está prevista la remodelación del actual Hospital General y de sus infraestructuras adyacentes.

El proyecto contempla un modelo de hospital con unidades funcionales multidisciplinares integradas y la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas y organizativas. La Generalitat señala que el objetivo es mejorar la capacidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria, además de responder a las necesidades docentes e investigadoras.

El Consell asegura que desde 2023 se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para impulsar el proyecto, incluida la adquisición de los terrenos sobre los que se construirá la nueva infraestructura.