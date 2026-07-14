El Consell autoriza una ampliación de capital de Aerocas de 900.000 euros para un hangar

El Consell ha autorizado una ampliación de capital de 900.000 euros de la sociedad Aerocas, gestora del Aeropuerto de Castellón, para construir un hangar de mantenimiento, con lo que la dotación actual asciende a 5,1 millones.

Esa cantidad de 900.000 euros proviene de una minoración de crédito de la línea de Impulso, promoción y desarrollo de inversiones estratégicas en la Comunitat Valenciana, que se queda en 20.000 euros.

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación propuso la ampliación de capital de Aerocas SL para financiar la contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de un proyecto de construcción de un hangar destinado a mantenimiento de aeronaves tipo A-330/350.

El pasado 10 de julio el Consell acordó la autorización de la modificación presupuestaria y la transferencia de crédito, según publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).