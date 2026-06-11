Confirman las penas por abusos impuestas a miembros de la secta de Vistabella

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha confirmado las penas de entre tres años y medio y siete años de prisión impuestas por la Audiencia de Castellón a cinco miembros de una comunidad pseudorreligiosa asentada en una masía de Vistabella del Maestrat por abusar sexualmente de menores de edad.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV únicamente ha estimado parcialmente los recursos de apelación interpuestos por dos de las condenadas contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia castellonense el pasado mes de marzo.

Respecto a la primera, se ha eliminado la agravación consistente en cometer los hechos con la concurrencia de dos o más personas, y para la segunda, la agravación de parentesco derivada del hecho de ser tía de la víctima. En cualquier caso, ninguna de esas modificaciones tiene incidencia en las condenas concretas, que se mantienen por tanto inalterables, informa este jueves el TSJCV.

Los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2022 en el seno de una comunidad liderada por un hombre conocido como 'Toni' o 'Tío Toni' y que falleció hace más de cuatro años, mientras se hallaba en situación de prisión provisional por esta causa.

El líder se atribuía poderes sanadores de los que carecía y acabó constituyendo en torno a sí un grupo de adeptos bajo la creencia de que él era un ser de luz y que debían salvar al mundo, salvación que pasaba por realizar prácticas y rituales sexuales, con él mismo fundamentalmente como protagonista.

Esa comunidad se acabó asentando en una masía llamada ‘La Chaparra’, situada en Vistabella del Maestrat y donde tuvieron lugar entre 2007, aproximadamente, y 2022 abusos sexuales a los menores de edad, quienes crecían “asumiendo un sistema de valores, creencias y principios” que imponía el ‘Tío Toni’, tal y como recoge el relato de hechos declarados probados por la Audiencia y que han sido confirmados por el TSJCV.

Tras analizar los recursos de los cinco condenados -cuatro mujeres y un hombre-, la Sala de lo Civil y Penal ha concluido que la sentencia de la Audiencia de Castellón es “totalmente correcta”, tanto por lo que se refiere a la valoración de la prueba obrante en la causa y practicada en el juicio como a las consecuencias de índole jurídico que se derivan de los hechos.

“Se cumplen en los testimonios analizados los requisitos jurisprudenciales de ausencia de ánimo espurio, elementos corroboradores de carácter periférico y persistencia en la incriminación”, precisan los magistrados sobre las declaraciones de las víctimas.

La sentencia de apelación emitida por el Tribunal Superior de Justicia puede ser aún recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.