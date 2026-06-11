BAÑO RESTRINGIDO

Cerrada temporalmente al baño la playa de Torre de la Sal por contaminación en el agua

Las autoridades competentes continúan realizando nuevos análisis y comprobaciones con el objetivo de verificar la evolución de la calidad del agua.

Onda Cero Castellón

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Cerrada temporalmente al baño la playa de Torre de la Sal por contaminación en el agua
Cerrada temporalmente al baño la playa de Torre de la Sal por contaminación en el agua | ondacero.es

La playa de Torre de la Sal, en Cabanes, ha sido cerrada temporalmente al baño tras detectarse niveles elevados de contaminación en sus aguas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cabanes a través de sus redes sociales, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha identificado una concentración elevada de la bacteria Escherichia Coli durante los controles rutinarios que se realizan para garantizar la calidad y seguridad de las aguas de baño.

Ante esta situación, y en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1341/2007 sobre la gestión de las aguas de baño, se ha decretado la prohibición temporal del baño en esta playa hasta nuevo aviso.

Las autoridades competentes continúan realizando nuevos análisis y comprobaciones con el objetivo de verificar la evolución de la calidad del agua y permitir la reapertura de la playa en cuanto las condiciones sean seguras para los usuarios.

Desde el consistorio han pedido a vecinos y visitantes que respeten la restricción mientras permanezca vigente la señalización y el aviso de cierre.

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