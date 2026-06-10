Desarticulado un grupo criminal dedicado a robos y estafas en el norte de Castellón

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en la comarca del Baix Maestrat y presuntamente dedicado a robos con fuerza, hurtos en vehículos y establecimientos, estafas y otros delitos. La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer de entre 25 y 48 años, y la recuperación de numerosos objetos de procedencia ilícita. Los investigadores relacionan al grupo con una treintena de hechos delictivos cometidos en distintas localidades del norte de la provincia.

La investigación, desarrollada por agentes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, permitió detectar un patrón común en varios robos cometidos principalmente en aparcamientos de zonas comerciales. Según la Guardia Civil, los detenidos utilizaban dispositivos para impedir el correcto cierre de los vehículos y, una vez abiertos, sustraían objetos de valor, documentación personal y otros efectos que posteriormente eran utilizados para cometer estafas.

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Las pesquisas condujeron hasta un inmueble de Benicarló que actuaba como almacén y centro de distribución de los objetos robados. Durante el registro, los agentes intervinieron herramientas, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, ropa y diversa documentación vinculada con los delitos investigados. La investigación continúa abierta para identificar a los propietarios de los efectos recuperados y esclarecer otros posibles delitos relacionados con la actividad del grupo.