Comauto Sport lanza en Castellón los Opel Days con ofertas en vehículos eléctricos e híbridos

Comauto Sport ha puesto en marcha una nueva edición de los “Opel Days”, una campaña comercial que se prolonga durante todo el mes de junio y que centra su propuesta en la movilidad electrificada. La iniciativa incluye condiciones especiales para varios modelos de Opel.

Promociones en la gama electrificada

Durante estos días, el concesionario ofrece promociones en vehículos como el Opel Corsa Hybrid, el nuevo Frontera Electric y el Grandland Hybrid. Se trata de tres modelos que representan la estrategia de la marca de combinar eficiencia energética, tecnología y accesibilidad en diferentes segmentos del mercado.

Desde Comauto Sport apuntan que la gama actual está diseñada para ajustarse a distintos perfiles de conductor, con opciones híbridas y 100% eléctricas.

Comauto Sport impulsa la movilidad electrificada con los Opel Days en Castellón | Comauto Sport

Vehículos pensados para distintos usos

El Corsa GS Hybrid está orientado principalmente a la conducción urbana, con formato compacto, consumo ajustado y etiqueta ECO. Tanto esta versión como el Corsa Hybrid y el Grandland Hybrid cuentan con dicha etiqueta, lo que les permite acceder a ventajas en movilidad y eficiencia en el uso diario.

El Frontera GS Electric se presenta como una de las principales novedades de la campaña. Se trata de un SUV totalmente eléctrico, con etiqueta de cero emisiones, conducción silenciosa y menores costes de mantenimiento.

El Grandland GS Hybrid, por su parte, se posiciona como la opción de mayor tamaño dentro de la gama, pensada para quienes necesitan más espacio y prestaciones en trayectos largos, manteniendo la eficiencia como uno de sus puntos clave.

Garantía ampliada como incentivo

Uno de los aspectos destacados de la campaña es la ampliación de la garantía, que en determinados modelos puede alcanzar hasta ocho años. Con esta medida, la marca busca reforzar la confianza en el proceso de compra.

Campaña activa durante junio

Los “Opel Days” estarán disponibles durante todo el mes de junio. Durante este periodo, los clientes podrán conocer los modelos incluidos en la promoción y acceder a las condiciones especiales, tanto en el propio concesionario como mediante cita previa para atención personalizada.

Comauto Sport cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector en Castellón como concesionario y taller oficial de Opel. La empresa comercializa vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero, y dispone de instalaciones en el polígono Ciudad del Transporte, donde también ofrece servicios de movilidad mediante cuota mensual.