Condenado a seis años de prisión por provocar un incendio en Burriana para intentar matar a dos hombres

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis años de prisión a un hombre que provocó un incendio en un edificio de Burriana con la intención de matar a dos personas con las que había mantenido una discusión previa. Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el condenado ha sido declarado autor de dos delitos de asesinato con alevosía en grado de tentativa, castigados con tres años de prisión cada uno.

La sentencia aprecia la eximente incompleta de alteración psíquica, ya que el acusado padece esquizofrenia y, unida al consumo de alcohol y drogas, esta enfermedad limitaba sus capacidades intelectivas y volitivas, aunque sin llegar a anularlas por completo. Por este motivo, el tribunal le impone además la obligación de someterse a un tratamiento adecuado para su enfermedad mental durante un periodo máximo de seis años.

Los hechos ocurrieron sobre las 8.30 horas del 7 de abril de 2025, cuando el ahora condenado discutió con dos hombres en la puerta de un edificio de Burriana. Tras abandonar el lugar, regresó y, "con ánimo de causar la muerte de los otros dos hombres, o al menos debiendo prever la posibilidad de que ello ocurriría", prendió fuego a la vivienda desde el único punto de acceso natural al inmueble, según recoge la resolución judicial.

El humo se propagó rápidamente por la planta baja y por la única escalera de acceso a la calle, lo que impidió escapar a los dos inquilinos, que tuvieron que ser rescatados por las fuerzas de seguridad tras romper una verja para acceder al interior del edificio. Uno de ellos fue trasladado al Hospital de La Plana de Vila-real por inhalación de humo, al igual que uno de los agentes de la Guardia Civil que participó en el rescate.

La sentencia, que es firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa durante el juicio celebrado el pasado 29 de mayo, prohíbe además al condenado acercarse o comunicarse con las dos víctimas durante cinco años.