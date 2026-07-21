Compromís reclama analizar la presión ambiental del Serrallo tras situar dos instalaciones entre las de mayores emisiones del Estado

Compromís ha alertado de la situación ambiental del polígono petroquímico del Serrallo, en Castelló, después de señalar que dos instalaciones ubicadas en este complejo aparecen entre las veinte con mayores emisiones del Estado, según los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) del Ministerio para la Transición Ecológica.

La coalición identifica en este listado instalaciones vinculadas a BP y UBE, dos de las principales empresas con actividad industrial en el Serrallo, y considera que estos datos reflejan la elevada concentración de actividad química y energética que soporta actualmente el polígono.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castelló y concejal en Almassora, David Guardiola, ha señalado que se trata de “un registro oficial del Ministerio” y ha defendido que estos datos deben tenerse en cuenta a la hora de valorar nuevos proyectos en la zona.

Guardiola ha afirmado que “el Serrallo es ya uno de los principales focos de emisiones industriales del Estado” y ha reclamado que las administraciones apliquen “el principio de precaución” antes de autorizar nuevas actividades que puedan aumentar la presión ambiental sobre el entorno.

En este sentido, Compromís ha vuelto a cuestionar la planta de tratamiento de amoníaco proyectada por Armonía Green en el polígono, un proyecto que ha generado oposición entre distintos colectivos y sobre el que se han presentado alegaciones durante el periodo de información pública.

La formación considera que el debate debe centrarse en el modelo industrial de la zona y defiende una actividad económica compatible con la seguridad, la protección ambiental y la convivencia con los municipios próximos al Serrallo.