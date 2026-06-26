Compromís impulsa una campaña para reclamar un tren matinal entre Castelló y Barcelona

Compromís ha puesto en marcha una campaña institucional en los municipios del litoral norte de la provincia de Castelló para reclamar una mejora de los servicios ferroviarios y la creación de una conexión matinal directa entre Castelló y Barcelona.

La iniciativa, que ya ha sido aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Benicarló, llega este viernes al pleno de Benicàssim, donde la formación defenderá una moción con el objetivo de extender esta reivindicación al conjunto del corredor litoral.

La propuesta plantea que el primer tren del día con destino Barcelona tenga origen en Castelló y realice paradas en Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló-Peníscola y Vinaròs, facilitando así los desplazamientos por motivos laborales, académicos, sanitarios y administrativos.

Según Compromís, las comarcas del norte de Castelló mantienen una estrecha relación económica y social con Tarragona y Barcelona, pero siguen sufriendo una oferta ferroviaria insuficiente, especialmente en las primeras horas del día.

La moción también reclama medidas inmediatas como ampliar el actual servicio que parte desde Vinaròs para que tenga su origen en Benicarló-Peníscola, así como recuperar e incrementar las frecuencias ferroviarias entre Castelló, el Baix Maestrat, Tarragona, Barcelona y València.

Asimismo, la formación defiende una planificación progresiva que permita avanzar hacia un tren cada hora en el corredor litoral, aumentar las paradas de los servicios Euromed y de larga distancia en Benicarló-Peníscola y Vinaròs, y mejorar la coordinación entre tren y autobús para crear una red de transporte público más integrada.