Competición rechaza el recurso del Castellón: dos partidos a Pablo Hernández y uno a Mellot

El Comité de Competición ha desestimado las alegaciones presentadas por el CD Castellón y mantiene las sanciones impuestas tras el polémico encuentro frente al Racing de Santander.

De este modo, el técnico Pablo Hernández deberá cumplir dos partidos de sanción, mientras que el lateral francés Jérémy Mellot ha sido castigado con un encuentro.

El club albinegro había recurrido ambas expulsiones. En el caso de Mellot, defendía que la acción por la que vio la roja —interpretada como ocasión manifiesta de gol siendo último hombre— se produjo en una zona muy alejada del área y escorada a banda, por lo que, a su juicio, no reunía los requisitos para considerar que existía una oportunidad clara para el rival.

Respecto a Pablo Hernández, expulsado por el colegiado Lax Franco tras, según el acta, dirigirse al árbitro con la frase “Esto es una vergüenza”, la entidad castellonense argumentó que se trataba de una expresión fruto de la tensión del momento y que no suponía insulto ni desconsideración grave.

Con esta resolución, ambos se perderán el próximo compromiso liguero, en una semana marcada además por el cruce de comunicados entre el Castellón y el Racing a raíz de los incidentes registrados en la grada tras el encuentro.