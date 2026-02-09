MERCADO CENTRAL DE CASTELLÓN

Comercio instalará nuevos paneles informativos para facilitar la adaptación al mercado provisional de Santa Clara

Onda Cero Castellón

Castellón |

La concejalía de Comercio instalará cuatro paneles informativos de gran formato en los accesos al mercado provisional de la plaza Santa Clara, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la adaptación a la nueva distribución de los puestos y mejorar la experiencia de compra en esta nueva etapa del mercado tradicional.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha explicado que los paneles se situarán en las puertas de entrada al recinto y tendrán unas dimensiones de dos metros de alto por uno de ancho, lo que permitirá una lectura clara y accesible. En ellos se mostrará el nuevo plano de distribución de los puestos, diseñado con un enfoque visual e intuitivo y un sistema de colores que ayudará a identificar rápidamente el tipo de comercio y su ubicación dentro del mercado.

Esta iniciativa se complementará con la edición de un folleto explicativo que reproducirá el plano y que estará disponible tanto en el propio mercado provisional como en edificios municipales y espacios de atención al público. Según ha señalado Vidal, la medida pretende anticiparse a los cambios y ofrecer facilidades a los clientes habituales, para que puedan localizar con rapidez sus puestos de confianza y adaptarse sin dificultades a la nueva organización del mercado.

