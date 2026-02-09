Comercio instalará nuevos paneles informativos para facilitar la adaptación al mercado provisional de Santa Clara

La concejalía de Comercio instalará cuatro paneles informativos de gran formato en los accesos al mercado provisional de la plaza Santa Clara, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la adaptación a la nueva distribución de los puestos y mejorar la experiencia de compra en esta nueva etapa del mercado tradicional.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha explicado que los paneles se situarán en las puertas de entrada al recinto y tendrán unas dimensiones de dos metros de alto por uno de ancho, lo que permitirá una lectura clara y accesible. En ellos se mostrará el nuevo plano de distribución de los puestos, diseñado con un enfoque visual e intuitivo y un sistema de colores que ayudará a identificar rápidamente el tipo de comercio y su ubicación dentro del mercado.

Esta iniciativa se complementará con la edición de un folleto explicativo que reproducirá el plano y que estará disponible tanto en el propio mercado provisional como en edificios municipales y espacios de atención al público. Según ha señalado Vidal, la medida pretende anticiparse a los cambios y ofrecer facilidades a los clientes habituales, para que puedan localizar con rapidez sus puestos de confianza y adaptarse sin dificultades a la nueva organización del mercado.