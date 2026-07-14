CEEI Castellón supera los 5,4 millones de euros en financiación para 38 empresas innovadoras a través del IVF

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Castellón ha superado los 5,4 millones de euros de financiación concedida a empresas innovadoras de la provincia a través de la línea de préstamos participativos en coinversión del Institut Valencià de Finances (IVF). Desde que fue acreditado como intermediario financiero en 2020, la entidad ha acompañado a 38 empresas, con una tasa de éxito del 97 % en las operaciones presentadas.

El balance correspondiente a 2026 incorpora además tres nuevas operaciones, por un importe conjunto cercano a los 400.000 euros, destinadas a impulsar el crecimiento de compañías con inversión privada ya comprometida. Los proyectos pertenecen a los sectores insurtech, economía circular y tecnología médica.

CEEI Castellón es el único intermediario financiero acreditado por el IVF en la provincia para gestionar esta línea de préstamos participativos y una de las siete entidades autorizadas en toda la Comunitat Valenciana, consolidando así su papel como referente en el apoyo al emprendimiento innovador.

Desde 2020, la entidad acompaña a startups y pymes innovadoras durante todo el proceso de acceso a la financiación, desde la evaluación de la elegibilidad del proyecto hasta la preparación de la documentación y la coordinación con las rondas de inversión privada.

Las tres operaciones aprobadas este año corresponden a empresas con un marcado perfil tecnológico. Una desarrolla soluciones para el sector asegurador; otra ofrece herramientas digitales para la gestión y trazabilidad de residuos dentro del ámbito de la economía circular; y la tercera trabaja en tecnologías de imagen biomédica para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El director de CEEI Castellón, Justo Vellón, ha destacado que superar los 5,4 millones de euros concedidos "demuestra la capacidad de este instrumento para impulsar proyectos innovadores y confirma la importancia de ofrecer a las empresas un acompañamiento especializado durante todo el proceso". Además, ha señalado que las nuevas operaciones permitirán a estas compañías avanzar en el desarrollo de producto, la validación tecnológica y su crecimiento comercial.

La línea de préstamos participativos en coinversión del IVF está dirigida a empresas innovadoras que cuentan con el respaldo de inversores privados, combinando financiación pública y capital privado para facilitar el crecimiento de startups y pymes en fases iniciales o de expansión.

Con este nuevo balance, CEEI Castellón refuerza su papel en el impulso al ecosistema emprendedor de la provincia y en el fortalecimiento del tejido empresarial innovador.