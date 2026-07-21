CCOO denuncia un recorte del 25 % en la contratación de verano de Correos en Castellón

CCOO ha denunciado que Correos ha reducido en torno a un 25 % la contratación de verano en la provincia de Castellón respecto a la campaña estival de 2025. Según el sindicato, este año se han formalizado 79 contratos frente a los 106 del pasado verano, una situación que, afirma, agrava la sobrecarga de trabajo durante el periodo vacacional.

Según CCOO, los mayores recortes se han registrado en municipios como Burriana, la Vall d'Uixó, Vila-real, Benicàssim, Oropesa del Mar y Benicarló, donde la cobertura de vacaciones y ausencias "se encuentra muy por debajo de las necesidades reales del servicio".

El sindicato sostiene que esta reducción responde a una política de contención de costes laborales. "Correos pretende prestar más servicios con menos personas. Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía", denuncia CCOO.

La organización sindical considera que este ajuste contradice el discurso de la empresa sobre el refuerzo de los servicios públicos, especialmente tras la publicación del Informe Anual 2025, en el que Correos declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. "No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla", concluye el sindicato.