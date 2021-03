Castellón vacunará a partir de hoy a 145.000 docentes con AstraZéneca

Comienza a partir de las 4 la vacunación del profesorado de la provincia de Castellón. Un proceso que servirá de ensayo para la inmunización masiva de la población a partir del mes de abril. Y es que Sanidad vacunará en cuatro días a más de 145.000 personas de centros docentes pendientes de recibir la primera dosis de AstraZéneca.

En Castellón todo listo en el hospital de campaña, en Vila-real la vacunación será en el Centre de Congressos de 4 a 5 horas. En Vinaroz será en el Pabellón Polideportivo Municipal a partir de las 4 y media.

La Asociación Nacional de Profesionales de la Educación, reitera que el proceso de vacunación no respeta la Ley de Protección de Datos porque Educación presenta un listado de quien se vacuna y quién no. CSIF está descontento por la falta de transparencia, su portavoz David Beltrán, recomienda que todo el mundo acuda al punto de vacunación y allí decida si quiere o no la dosis.