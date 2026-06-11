Cuatro detenidos y 65 sanciones en un macrodispositivo de la Guardia Civil en una discoteca en Burriana

La Guardia Civil de Castellón ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del 35 aniversario de una conocida discoteca de la provincia, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir el tráfico y consumo de drogas y reforzar la seguridad vial en los accesos y alrededores del evento.

El operativo ha contado con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana de distintas unidades territoriales, la USECIC, la Unidad Aérea y la Agrupación de Tráfico, reforzando la presencia policial tanto en el recinto como en las principales vías de acceso ante la elevada afluencia de asistentes.

Como resultado de las actuaciones, los agentes han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Durante las intervenciones se han localizado diversas sustancias estupefacientes presuntamente destinadas a su distribución entre los asistentes.

Asimismo, en los controles preventivos desplegados, la Guardia Civil ha formulado un total de 65 propuestas de sanción por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, relacionadas principalmente con la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. También se ha tramitado una denuncia por infracción en materia de armas.

Entre las sustancias intervenidas figuran también dos botellas de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, cuyo consumo recreativo puede entrañar riesgos para la salud, especialmente en combinación con otras sustancias.

La Guardia Civil ha subrayado la importancia de este tipo de dispositivos en eventos de gran afluencia, que permiten reforzar la prevención, aumentar la capacidad de respuesta y garantizar un entorno más seguro para los asistentes.