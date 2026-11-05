Castellón y Teruel coordinan el dispositivo para afrontar la campaña de nevadas 2026/2027

Las Subdelegaciones del Gobierno en Castellón y Teruel han reforzado la coordinación de sus dispositivos de vialidad invernal de cara a la próxima campaña de nevadas 2026/2027. El objetivo es garantizar la seguridad y la movilidad en los tramos de la Red de Carreteras del Estado que conectan ambas provincias ante posibles episodios de meteorología adversa.

Entre los puntos analizados figuran los tramos de la A-23, la N-234 y la N-232 que presentan un mayor riesgo de nevadas y posibles complicaciones para la circulación. También se han puesto en común los tramos de riesgo alto y medio en las zonas limítrofes entre Castellón y Teruel.

En el caso de la provincia de Castellón, el dispositivo de la Unidad de Carreteras contará con 18 máquinas quitanieves y 23 vehículos auxiliares, además de puntos de almacenamiento de sal y salmuera en los centros de vialidad invernal de Morella y Barracas y en la base auxiliar de Vinaròs.

También se han previsto almacenamientos en la N-232, la A-23, la N-234 y la AP-7.

Guardia Civil y UME, preparados ante posibles incidencias

La Guardia Civil de Tráfico dispondrá de dispositivos para regular la circulación y establecer cortes o restricciones cuando sea necesario, así como habilitar puntos de embolsamiento de vehículos.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias cuenta con efectivos y equipos preparados para una posible activación, entre ellos otras 10 máquinas quitanieves.

La coordinación de la Dirección General de Tráfico también será fundamental, a través de sus paneles informativos y canales habituales de comunicación.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado la importancia de mantener actualizado el protocolo y reforzar la colaboración con Teruel para anticiparse a posibles episodios de nevadas y garantizar una respuesta coordinada.

El protocolo establece la organización y los procedimientos de actuación de los servicios de la Administración General del Estado para mantener la viabilidad de las carreteras o intervenir de forma inmediata cuando las condiciones meteorológicas dificulten la circulación.