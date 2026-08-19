Castellón suma más de 2.100 donaciones de sangre este verano

La provincia ha registrado 2.140 donaciones de sangre desde el inicio del verano, según los datos de la Conselleria de Sanidad. Además, durante este periodo se han contabilizado 133 donaciones de plasma y 151 personas han donado sangre por primera vez.

Durante el verano del Centro de Transfusión ha habilitado 50 puntos especiales de donación en la provincia, situados en zonas rurales, localidades costeras y espacios turísticos. Estos puntos se suman a los lugares habituales de extracción para facilitar las donaciones durante los meses de verano, cuando los desplazamientos y los cambios de rutina pueden reducir la participación.

En lo que va de año, la provincia de Castellón acumula 10.775 donaciones de sangre. Desde Sanidad recuerdan que los hospitales necesitan diariamente componentes sanguíneos para atender accidentes, operaciones, trasplantes, complicaciones durante el parto y tratamientos de pacientes con cáncer y enfermedades hematológicas.

El Centro de Transfusión anima a mantener las donaciones durante el verano y recuerda que una sola donación puede ayudar hasta a tres personas. Para donar es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.