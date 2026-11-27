El acceso a la vivienda suma una nueva oferta en la provincia de Castellón. CASA 47 ha incorporado 23 nuevas viviendas de alquiler asequible repartidas en ocho municipios castellonenses, dentro de su cuarta convocatoria estatal. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde este viernes, 27 de noviembre, hasta el próximo 20 de enero a través del Portal de CASA 47.

La nueva oferta incluye viviendas en Castellón de la Plana, donde se concentra el mayor número de inmuebles, con un total de diez. También se han incorporado cuatro viviendas en Moncofa, tres en Vinaròs y una en cada uno de los siguientes municipios: l'Alcora, Almassora, Benicàssim, Peñíscola y Torreblanca, además de una en Vila-real.

En cuanto a los precios, los alquileres de esta convocatoria oscilan entre los 350 y los 1.066 euros mensuales, mientras que las superficies de las viviendas van desde los 41 hasta los 178 metros cuadrados. El precio concreto dependerá de las características y la ubicación de cada inmueble.

Castellón ya suma 210 viviendas movilizadas por CASA 47

Con esta nueva convocatoria, la provincia de Castellón alcanza las 210 viviendas de alquiler asequible movilizadas por CASA 47 desde la puesta en funcionamiento de su portal. La cifra forma parte de las 635 viviendas que la entidad estatal ha incorporado en el conjunto de la Comunitat Valenciana: 203 en Alicante, 210 en Castellón y 222 en Valencia.

En esta cuarta convocatoria, CASA 47 incorpora un total de 312 viviendas en seis comunidades autónomas. Además de las 84 de la Comunitat Valenciana, se ofertan 113 en Galicia, 60 en Cataluña, 28 en la Región de Murcia, 15 en Castilla-La Mancha y 12 en Baleares.

Con estas nuevas incorporaciones, el portal alcanza las 1.561 viviendas ofertadas en toda España desde el inicio de su actividad.

¿Cómo solicitar una de estas viviendas en Castellón?

Las personas interesadas pueden consultar las viviendas disponibles y presentar su solicitud a través del Portal de CASA 47. Cada inmueble dispone de una ficha individual con fotografías, ubicación, precio mensual del alquiler y los ingresos anuales que debe tener la unidad de convivencia para poder optar a él.

Para acceder a estas viviendas, los solicitantes no pueden tener otra vivienda en propiedad y deben acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM.

Además, los alquileres se establecen siguiendo criterios de asequibilidad: la renta mensual no puede superar el 30 % de los ingresos de referencia del hogar, de acuerdo con los límites establecidos para cada municipio.

Contratos de hasta 75 años y adjudicación por sorteo

Una de las características de esta oferta es la duración de los contratos. El modelo de CASA 47 contempla un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de siete años siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones exigidas. De esta manera, los contratos podrán alcanzar una duración de hasta 75 años.

La adjudicación de las viviendas se realizará mediante un sorteo ante notario. A partir del número de solicitud seleccionado al azar se establecerá el orden del resto de participantes. Cada unidad de convivencia optará a la primera vivienda disponible de entre las que haya incluido en su solicitud.

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, la adjudicación será provisional y las personas beneficiarias podrán visitar el inmueble. Si se ajusta a sus necesidades, se procederá a la firma del contrato y a la entrega de llaves.

El plazo para optar a una de las 23 viviendas de alquiler asequible de la provincia de Castellón permanecerá abierto hasta el 20 de enero de 2027.