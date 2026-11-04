Castellón suma 1.050 desempleados en octubre y alcanza los 34.236 parados

El desempleo registrado en la provincia de Castellón aumentó en 1.050 personas durante el mes de octubre. Con esta subida, el número total de personas inscritas en las oficinas de empleo se sitúa en 34.236, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sectores, Servicios fue el que registró el mayor incremento, con 579 desempleados más. Le sigue el colectivo de personas sin empleo anterior, que sumó 417 parados. También se produjeron aumentos en Industria, con 68 personas, y Agricultura, con seis. En sentido contrario, Construcción contabilizó 20 desempleados menos.

En términos porcentuales, el paro creció un 3,16% en Castellón respecto al mes anterior. Se trata de un incremento superior al registrado en el conjunto de España, donde el desempleo aumentó un 1,81%, con 43.128 personas más.

La evolución también fue al alza en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Durante octubre, las oficinas de los servicios públicos de empleo registraron 6.716 desempleados más, un 2,3% de incremento respecto a septiembre. La cifra total de personas en paro en la autonomía alcanzó las 303.502.