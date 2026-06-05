Castellón sale a la calle contra la crisis de la vivienda en plena escalada de precios

Mañana a las 19:00 horas está convocada en Castellón una manifestación contra la crisis de la vivienda, que partirá desde la plaza de la Independencia, en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario por la escalada continuada de los precios.

La protesta llega después de conocerse que el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana ha alcanzado en mayo de 2026 un nuevo máximo histórico de 2.532 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 14,7% interanual y del 4,3% en el último trimestre, según el índice de precios inmobiliarios de idealista.

En la provincia de Castellón, el precio se sitúa en 1.574 euros por metro cuadrado, con una subida del 14,3% en el último año, aunque todavía un 19% por debajo de los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007. En la capital, Castelló de la Plana, el metro cuadrado se paga a 1.573 euros, tras subir un 11% interanual.

Mientras tanto, en el conjunto de España, el precio de la vivienda usada también ha marcado récord histórico con una media de 2.795 euros por metro cuadrado, con subidas en todas las comunidades autónomas.

En este contexto, los convocantes de la manifestación denuncian las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias y bajas, y reclaman medidas urgentes para frenar la escalada de precios, aumentar la oferta y ampliar el parque de vivienda asequible.