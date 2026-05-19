Castellón roza el 70% de ocupación hotelera en mayo impulsada por el turismo nacional

La provincia de Castellón ha cerrado la primera quincena de mayo con una evolución “claramente positiva” del turismo y una ocupación hotelera del 69,4%, casi cinco puntos por encima del mismo periodo del pasado año, según los datos facilitados por la patronal hotelera Hosbec.

El mercado nacional continúa siendo el principal motor de la demanda turística en la provincia y representa cerca del 79% de todos los viajeros alojados durante estas semanas. Desde Hosbec destacan que Castellón mantiene así una recuperación sostenida de la actividad turística en temporada media.

El turismo internacional también mantiene una presencia estable, con Reino Unido y Francia como principales mercados emisores extranjeros. Les siguen Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos, todos ellos con cuotas similares de visitantes.

Aunque el peso del turismo internacional sigue siendo más moderado que en otros destinos del litoral valenciano, la patronal subraya que Castellón continúa consolidándose como un destino vacacional de proximidad, especialmente atractivo para escapadas y estancias familiares durante periodos de clima favorable como el actual.

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas han alcanzado una ocupación del 69,3%, mejorando de forma significativa los registros del pasado ejercicio y reflejando una mayor intensidad de la demanda respecto a 2025.

Además, las previsiones para la segunda quincena de mayo mantienen una tendencia optimista. Los establecimientos hoteleros cuentan ya con reservas confirmadas del 71,5%, unas cifras que apuntan a un cierre de mes estable y todavía con margen de crecimiento gracias a las reservas de última hora.