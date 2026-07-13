Castellón registra una caída en la creación de empresas en el segundo trimestre, aunque aumentan las ampliaciones de capital

La creación de sociedades en la provincia de Castellón descendió durante el segundo trimestre de 2026, en un contexto de estabilidad en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde el número de empresas constituidas se mantuvo prácticamente igual al del mismo periodo del año anterior.

Según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, entre abril y junio se registraron 4.593 nuevas sociedades en la Comunitat Valenciana, una cifra que supone una operación más que en el segundo trimestre de 2025. El comportamiento fue desigual por provincias, con incrementos en Valencia y Alicante y una evolución negativa en Castellón.

En el caso de la provincia de Castellón, el dato más positivo se encuentra en las ampliaciones de capital, un indicador que refleja nuevas aportaciones de recursos a las sociedades existentes. La Comunitat Valenciana registró 837 operaciones de este tipo, un 14,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, de las que 104 correspondieron a empresas castellonenses.

Los registradores consideran las ampliaciones de capital como uno de los indicadores utilizados para analizar la confianza de los empresarios en sus proyectos, al mostrar una apuesta por reforzar las estructuras empresariales.

Por el contrario, los concursos de acreedores aumentaron en la Comunitat Valenciana un 36,6 % durante el segundo trimestre. En Castellón se contabilizaron 25 concursos, frente a los 94 registrados en Valencia y los 90 de Alicante.

También crecieron las extinciones de empresas en Castellón, aunque de forma más moderada que en otras provincias. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, las disoluciones empresariales aumentaron un 22,7 %, hasta alcanzar las 735 operaciones. En Castellón el incremento fue del 3,6 %, frente a las subidas superiores al 18 % en Alicante y al 30 % en Valencia.

Respecto al traslado de sedes sociales, la Comunitat Valenciana cerró el segundo trimestre con un saldo negativo de 18 empresas. Un total de 161 compañías trasladaron su sede a otras comunidades autónomas, mientras que 143 llegaron desde otras regiones.

En el conjunto autonómico, la Comunitat Valenciana fue la cuarta autonomía con mayor número de sociedades constituidas durante el segundo trimestre, por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía, y superó en cinco puntos la media nacional, que registró un descenso del 5 % respecto al mismo periodo de 2025.