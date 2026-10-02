Castellón registra 798 parados más en septiembre y pierde 2.932 afiliados a la Seguridad Social

La evolución del mercado laboral en Castellón durante el mes de septiembre deja un balance marcado por el aumento del desempleo y el descenso de la afiliación a la Seguridad Social, en un contexto condicionado por el final de la campaña estival, el inicio del curso escolar y el proceso de regularización extraordinaria de trabajadores.

Según la valoración de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) sobre los datos de paro, contratación y afiliación correspondientes a septiembre de 2026, Castellón sumó 798 personas desempleadas respecto a agosto. La provincia fue, junto a Alicante, una de las dos de la Comunitat Valenciana en las que aumentó el paro durante el mes, mientras que Valencia registró un descenso de 158 desempleados.

En términos de afiliación, el comportamiento fue especialmente negativo en Castellón. La provincia perdió 2.932 afiliados a la Seguridad Social en septiembre, el mayor descenso registrado entre las tres provincias valencianas. Alicante experimentó una caída mucho más moderada, de 82 cotizantes, mientras que Valencia incorporó 11.848 afiliados.

El paro aumenta en Castellón pese al descenso en los principales sectores

El incremento del desempleo en la provincia se produce a pesar de que el paro descendió en el conjunto de los principales sectores productivos de la Comunitat Valenciana.

La agricultura fue la única actividad en la que la evolución sectorial en Castellón también se tradujo en un aumento del desempleo, con 28 personas paradas más durante septiembre.

En la industria, el paro descendió en el conjunto de la Comunitat en 263 personas, pero la reducción se produjo en las tres provincias valencianas, por lo que Castellón no siguió la tendencia general de incremento del desempleo provincial.

La construcción también registró una reducción del desempleo a nivel autonómico, con 385 personas paradas menos. Sin embargo, Castellón fue la única provincia valenciana en la que aumentó el paro en este sector, con 16 personas más.

Una situación similar se produjo en los servicios. Mientras el desempleo descendió en 606 personas en el conjunto de la Comunitat, Castellón registró 259 desempleados más en este sector.

El principal incremento del paro en la Comunitat se concentró en el colectivo de personas sin empleo anterior, que sumó 3.550 desempleados, un 12,39 % más que en agosto. El aumento estuvo relacionado, según la CEV, con el proceso de regularización extraordinaria y el incremento de la población activa.

La afiliación cae en Castellón

El dato de afiliación supone uno de los principales contrastes entre Castellón y el resto de la Comunitat. Mientras el conjunto de la Comunitat Valenciana ganó 8.833 afiliados en septiembre, Castellón perdió 2.932 cotizantes.

La evolución autonómica estuvo impulsada fundamentalmente por Valencia, que sumó 11.848 afiliados en el mes. Alicante, por su parte, registró un descenso de 82 personas afiliadas.

En términos interanuales, sin embargo, la afiliación aumentó en las tres provincias valencianas y lo hizo por encima de la media nacional. La Comunitat registró un incremento de 99.183 afiliados respecto a septiembre del año anterior, un 4,50 % más.

La contratación crece en la Comunitat

El comportamiento de la contratación fue positivo en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Durante septiembre se formalizaron 142.785 contratos, un 46,34 % más que en agosto.

El 55,11 % de los contratos fueron indefinidos, mientras que el 44,89 % fueron temporales. La contratación indefinida aumentó un 67,55 % respecto al mes anterior y la temporal creció un 26,67 %.

La evolución provincial, no obstante, presenta diferencias, con un crecimiento especialmente destacado de la contratación en Valencia.

La CEV pide mejorar el ajuste entre empresas y trabajadores

Ante estos datos, la CEV considera necesario tener en cuenta tanto la estacionalidad propia del mes de septiembre como los efectos del proceso de regularización extraordinaria sobre la población activa y las cifras de demandantes de empleo.

La organización empresarial reclama aprovechar la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral para mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente en aquellas actividades y ocupaciones en las que las empresas encuentran dificultades para cubrir vacantes.

Entre las medidas planteadas figuran una identificación más ágil de los perfiles profesionales, una mejora de la orientación laboral y de la formación vinculada a las necesidades del tejido productivo, así como la simplificación de los procedimientos administrativos que permitan acelerar la incorporación de trabajadores.

En el caso de Castellón, los datos de septiembre reflejan así un escenario desigual: 798 personas más en situación de desempleo y 2.932 afiliados menos en un solo mes, pese a que el conjunto de la Comunitat Valenciana incrementó tanto su afiliación como su contratación.