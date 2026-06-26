Castellón refuerza el TRAM con servicio nocturno especial durante las fiestas de Sant Pere

El TRAM de Castellón contará con un servicio nocturno reforzado con motivo de las fiestas de Sant Pere en el Grau, tras la ampliación de horarios y frecuencias solicitada por el Ayuntamiento de Castellón a la Generalitat Valenciana.

El dispositivo especial estará operativo desde la noche del viernes 26 de junio hasta el domingo 5 de julio, coincidiendo con el periodo de mayor afluencia de visitantes, y tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público y reducir los desplazamientos en vehículo privado.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado que esta ampliación “facilitará una movilidad cómoda y segura durante las fiestas de Sant Pere y permitirá que vecinos y visitantes dispongan de más opciones para desplazarse”.

Romero ha subrayado que el refuerzo responde al incremento de usuarios habitual durante estas fechas y ha insistido en que el uso del transporte público “contribuye a reducir el tráfico, los problemas de estacionamiento y mejora la seguridad en los desplazamientos”.

El servicio ordinario del TRAM funcionará entre las 7.00 y las 22.00 horas con una frecuencia de 12 minutos, mientras que a partir de esa hora se activarán los servicios especiales nocturnos, con circulaciones cada 30 minutos en los tramos de mayor demanda.

Servicio nocturno reforzado durante las fiestas

El dispositivo especial variará en función de los días de celebración. Durante los fines de semana de mayor afluencia, el servicio se prolongará hasta las 6.00 horas en sentido Grau-UJI y hasta las 5.30 horas en sentido UJI-Grau, con frecuencias de 30 y 60 minutos en función del tramo horario.

Entre semana, del 28 de junio al 2 de julio, el servicio nocturno funcionará con frecuencias de 30 minutos hasta la madrugada, adaptándose a la menor intensidad de desplazamientos.

El último día del dispositivo, el 5 de julio, el servicio especial se ajustará al cierre progresivo de las fiestas, con horarios reducidos en ambos sentidos.

Con este refuerzo, el Ayuntamiento de Castellón busca garantizar una movilidad más fluida y segura durante las fiestas de Sant Pere, favoreciendo alternativas de transporte sostenible en los desplazamientos hacia y desde el Grau.